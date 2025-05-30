Россиянка побывала в Японии и описала страну словами «неужели люди так живут»

федор

Блогерша ты дура ! А ты не поинтересовалась как там люди работают и бывают ли у них отпуска? А ещё сколько стоит аренда жилья за комнатушку размером с сортир? Спустись в Московское метро и наслаждайся красотой и лучше молчи , чем пишешь всякую хрень….,