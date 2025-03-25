📹❗️Одновременный пуск 4-х НУРС 9М28 из РСЗО "Град-1" Эпичные кадрыогневой работы реактивной системы залпового огня 9К55 "Град-1" на базе боевой машины 9П138 на шасси ЗИЛ-131.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
📹❗️Одновременный пуск 4-х НУРС 9М28 из РСЗО "Град-1" Эпичные кадрыогневой работы реактивной системы залпового огня 9К55 "Град-1" на базе боевой машины 9П138 на шасси ЗИЛ-131.