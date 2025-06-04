В Тамбове пропал 59-летний мужчина

В Тамбове без вести пропал 59-летний Валерий Семенович Семенков, проживающий в областном центре. С 28 мая 2025 года его местонахождение неизвестно, сообщили в региональном поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт".
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