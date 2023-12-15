GOLOS.EU
Сайт "GOLOS.EU"
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

GOLOS.EU

95 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • leonid
    Даёшь утилизацию укров! Слава утилизированным хероям! Ура!Татьяна Монтян: У...
  • Лиза
    так как раз в Украине и празднуютВладимир Корнилов...
  • Игорь Петров
    Последствие эпидемии сифилиса..Юрий Бойко: Социо...

Владимир Корнилов: Газета из Норвегии прославляет украинского нациста в честь приезда Зеленского в Осло. Очень символично, не так ли?

Владимир Корнилов: Газета из Норвегии прославляет украинского нациста в честь приезда Зеленского в Осло. Очень символично, не так ли?

Очень символично, что аккурат в день приезда Зеленского в Осло одна из самых тиражных газет Норвегии Aftenposten вышла с большой статьей, по сути прославляющей отъявленного украинского нациста Дмытра Корчинского.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх