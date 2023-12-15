Очень символично, что аккурат в день приезда Зеленского в Осло одна из самых тиражных газет Норвегии Aftenposten вышла с большой статьей, по сути прославляющей отъявленного украинского нациста Дмытра Корчинского.
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