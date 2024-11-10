Бокс – это спорт, доступный каждому, независимо от пола. Наши девочки своим примером доказывают, что сила и выносливость присущи не только юношам.
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Бокс – это спорт, доступный каждому, независимо от пола. Наши девочки своим примером доказывают, что сила и выносливость присущи не только юношам.