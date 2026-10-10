В Сербии люди ставят себе памятники на кладбище ещё при жизни

Например, женщина приходит ухаживать за могилой мужа и каждый раз смотрит на своё фото на камне. Всё из-за того, что парная плита стоит дешевле одиночной, а в будущем детям в день похорон не придётся обзванивать ритуальные агенства и выбирать снимок для надгробья.