Организаторы тура на вулкан рассказали о "Витязь Аэро", чей Ми-8 разбился

В туристической компании Kamchatka freeride community, которая была организатором путешествия туристов на вулкан Вачкажец, заявили, что давно сотрудничали с "Витязь Аэро", чей вертолет с туристами разбился на Камчатке.
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