В Крыму спасатели сняли с сап-доски двух парней, которых уносило в море

В Алуште спасатели сняли с сап-доски двоих молодых людей, которых течением уносило в открытое море. Сегодня в поселке Семидворье общественные инспекторы ГИМС МЧС России совместно со спасателями «Крым-Спас» провели операцию по спасению двух молодых людей 19 и 20 лет.
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