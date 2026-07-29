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Вести Севастополь

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В Крыму спасатели сняли с сап-доски двух парней, которых уносило в море

В Крыму спасатели сняли с сап-доски двух парней, которых уносило в море

В Алуште спасатели сняли с сап-доски двоих молодых людей, которых течением уносило в открытое море. Сегодня в поселке Семидворье общественные инспекторы ГИМС МЧС России совместно со спасателями «Крым-Спас» провели операцию по спасению двух молодых людей 19 и 20 лет.

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