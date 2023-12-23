Быстрые настойки на водке и коньяке – успейте к праздникам

Зимние настойки готовят из калины, рябины, шиповника, лимона, перца и других продуктов. Они получаются не менее вкусными, чем, например, вишневая или малиновая, а по ароматности и согревающему эффекту даже превосходят летние варианты.
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