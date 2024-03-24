Текущий момент по Украине: Шольц озвучил принципиальную позицию по Таурус. "Что не так с Макроном?" Три системы Пэтриот за три недели

2,6K прочитали новости по Украине за последние несколько дней Зреет заговор? Представитель российских силовых структур несколько дней назад заявил, что российские специалисты получили доступ к закрытому Telegram-каналу с названием ParaBelum, в котором состоят радикально настроенные бойцы элитных частей ВСУ.