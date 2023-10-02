Производитель Bayraktar допустил передачу Украине улучшенной версии беспилотника

Он оснащен двигателем украинского производства, уточнил директорГлава компании Baykar Defence Халук Байрактар заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут получить улучшенную версию беспилотника Bayraktar.
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