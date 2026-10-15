Советник президента Елена Ямпольская объявила о поэтапной поставке новых учебников по русскому языку и литературному чтению для первых-четвертых классов, которая начнется с сентября 2028 года.
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