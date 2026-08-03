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FiNE NEWS

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Средняя цена студии в новостройках Москвы удвоилась за 5 лет, а ежемесячный платёж по ипотеке вырос почти в 4 раза

Средняя цена студии в московских новостройках за последние пять лет удвоилась. В июле 2021 года средняя стоимость такой квартиры составляла 8,8 миллиона рублей, а ежемесячный платёж по рыночной ипотеке — 60,2 тысячи рублей.

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