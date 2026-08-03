Средняя цена студии в новостройках Москвы удвоилась за 5 лет, а ежемесячный платёж по ипотеке вырос почти в 4 раза

Средняя цена студии в московских новостройках за последние пять лет удвоилась. В июле 2021 года средняя стоимость такой квартиры составляла 8,8 миллиона рублей, а ежемесячный платёж по рыночной ипотеке — 60,2 тысячи рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии