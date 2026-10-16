Президент России утвердил документ о принятии в гражданство РФ группы иностранцев. Среди новых граждан – итальянский репортёр Винченцо Лоруссо и канадский хоккеист Джереми Рой, а также выходцы из Ливана, Германии, Франции, Швейцарии, Бельгии и Болгарии.