Дорожные службы Иркутска работают в усиленном режиме после снегопада

В Иркутске сегодня, 10 апреля, выпал снег. По поручению мэра Руслана Болотова дорожные службы перешли на усиленный режим работы, на борьбу с последствиями снегопада привлечено порядка 140 человек и 70 единиц техники.
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