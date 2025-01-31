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Русская весна

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Новая станция РЭБ ВСУ пополнила список трофеев «Отважных» (ФОТО, ВИДЕО)

Новая станция РЭБ ВСУ пополнила список трофеев «Отважных» (ФОТО, ВИДЕО)

Новая станция РЭБ ВСУ пополнила список трофеев «Отважных». В ходе наступления на покровском направлении бойцы группировки «Центр» обзавелись новым вражеским гаджетом.

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