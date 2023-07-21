Интересно получается. Насколько всем нам известно, сделкой обычно называют то соглашение, которое добросовестно обязываются выполнять все стороны, но никак не одна.
Британия просит Россию разблокировать Черное море и <капитулировав> закончить конфликт
Комментарии
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Галина Чужая
Все от нас чего то требуют. Надоело как то уже требования псевдогоспод. Неужели до сих Британия мнит себя царицей морей, а США главнюком Мира??
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11 час.
Анатолий Анатольев
А все потому, что не УМЫВАЕМ пиндосов природной - 500м волной!
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8 час.
Ирина Черных
Вы правы. Лживые и гадливые англосаксонские твари не способны адекватно оценить свое ничтожество, принимая его за превосходство со всеми вытекающими последствиями.
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7 час.
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