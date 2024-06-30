Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Сбылось предупреждение Путина? У хуситов нашлись ракеты Х-55, пока только советского образца, но авианосец США уже смазал лыжи

Сбылось предупреждение Путина? У хуситов нашлись ракеты Х-55, пока только советского образца, но авианосец США уже смазал лыжи

Йеменские хуситы прогнали американский авианосец, дотянувшись до израильских портов. Причем в ход пошло не абы что, а советские крылатые ракеты X-55.

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Комментарии
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Олег Самойлов
Никогда майдауны, пиндосятина со прихлебатели не жили так хреново, как при Путине...
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