Полицейские Салехарда проводили сослуживцев на пенсию

За плечами каждого сотрудника — годы добросовестной службы, преданности делу и верности присяге. Теперь некоторые из них - часть ветеранской организации правоохранительных органов, которая остаётся надёжной опорой для действующего состава.
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