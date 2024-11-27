Американского журналиста призвали следить за языком после слов о Путине

Бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор посоветовал медиаведущему и кандидату на должность советника в администрации Трампа Себастьяну Горке не путать свои красноречивые речи с реальностью после нелестных слов о президенте России Владимире Путине.