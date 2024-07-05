Холодный фронт в июле: Вильфанд раскрыл, какие регионы ожидаются под воздействием Ирина ОрлонскаяПо словам Романа Вильфанда, специалисты Гидрометцентра, более десяти регионам страны грозят аномальные погодные явления в ближайшее время из-за приближения холодного фронта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии