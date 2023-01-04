Победный лэй-ап Де’Аарона Фокса, данк Айзейи Джо и «мельница» Янниса Адетокумбо – в десятке лучших моментов дня

НБА представила десятку лучших моментов матчей, которые состоялись 3 января. Лучшими эпизодами дня стали победный лэй-ап Де’Аарона Фокса («Сакраменто»), данк Айзейи Джо («Оклахома») и «мельница» Янниса Адетокумбо («Милуоки»).
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