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«Преувеличение и фабрикация»: власти Южной Кореи отрицают появление на вооружении КНДР ядерного подводного беспилотника

«Преувеличение и фабрикация»: власти Южной Кореи отрицают появление на вооружении КНДР ядерного подводного беспилотника

Нет никаких данных о разработке небольшого реактора, который мог бы поместиться в устройство, подобное торпеде.

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