«Мама ушла», — сын Заворотнюк объяснил все сестре

Анастасия Заворотнюк — одна из самых узнаваемых актрис в России. Ее звездный час настал благодаря сериалу «Моя Прекрасная Няня», который принес ей не только огромную популярность, но и серьезно повлиял на ее личную жизнь.
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