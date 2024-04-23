LG Display объявляет о массовом производстве первых в мире игровых OLED-панелей LG Di...

LG Display объявляет о массовом производстве первых в мире игровых OLED-панелейLG Display, ведущий мировой инноватор в области технологий отображения, анонсировал разработку первой в мире игровой OLED-панели с возможностью переключения частоты обновления и разрешения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)