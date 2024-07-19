Полезные насекомые сильно страдают от загрязнения воздуха

Группа исследователей под руководством Университета Рединга недавно провела метаанализ 120 научных работ, изучив реакцию 40 видов насекомых на загрязняющие вещества, такие как озон, оксиды азота, диоксид серы и твердые частицы, в 19 странах.
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