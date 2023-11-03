В Братске обновят перинатальный центр и построят новый психдиспансер

В Братске в следующем году начнется строительство и реконструкция сразу несколько медучреждений. Подрядчиков для реконструкции амбулатории в жилом районе Сухой и обновления Братского перинатального центра определят до конца года.
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