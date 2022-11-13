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«Гордость нашей семьи и страны. Мы все не можем поверить, не можем вместить в себя это». Татьяна Кошелева сообщила о гибели брата

«Гордость нашей семьи и страны. Мы все не можем поверить, не можем вместить в себя это». Татьяна Кошелева сообщила о гибели брата

Чемпионка мира по волейболу 2010 года Татьяна Кошелева сообщила о гибели брата. «Быть младшей сестрой такого брата – моя награда.

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