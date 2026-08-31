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Газета.ру

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В Нью-Йорке на Таймс-сквер женщина с ножом ранила двух человек

В Нью-Йорке на Таймс-сквер женщина с ножом ранила двух человек

В Нью-Йорке произошла поножовщина в туристическом районе, передает NBC News.По данным телеканала, днем 31 августа на пересечении Западной 43-й улицы и Седьмой авеню около Таймс-сквер вооруженная ножом женщина ранила по меньшей мере двух человек.

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