В Нью-Йорке на Таймс-сквер женщина с ножом ранила двух человек

В Нью-Йорке произошла поножовщина в туристическом районе, передает NBC News.По данным телеканала, днем 31 августа на пересечении Западной 43-й улицы и Седьмой авеню около Таймс-сквер вооруженная ножом женщина ранила по меньшей мере двух человек.
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