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Зарубежные курорты нашли замену российским банковским картам

Как преодолеть западные ограничения, придумали и в туристической сфере. Еще совсем недавно оплата любых услуг пластиковыми картами на отдыхе за рубежом превращалась в настоящий квест по поиску банкомата, который примет отечественный пластик.

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