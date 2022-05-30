Зарубежные курорты нашли замену российским банковским картам

Как преодолеть западные ограничения, придумали и в туристической сфере. Еще совсем недавно оплата любых услуг пластиковыми картами на отдыхе за рубежом превращалась в настоящий квест по поиску банкомата, который примет отечественный пластик.
Как преодолеть западные ограничения, придумали и в туристической сфере. Еще совсем недавно оплата любых услуг пластиковыми картами на отдыхе за рубежом превращалась в настоящий квест по поиску банкомата, который примет отечественный пластик.
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