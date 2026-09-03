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Подарок соперникам. Прогноз на Гран При Италии Формулы 1

Подарок соперникам. Прогноз на Гран При Италии Формулы 1

LAT Images / Mercedes6 сентября состоится Гран При Италии, 13-й этап сезона Формулы 1 2026 года. Гонка на дистанцию 53 круга на легендарной трассе Аутодромо Национале ди Монца стартует в воскресенье в 16:00 по мск.

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