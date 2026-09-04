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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Моуринью про 0:1 с «Бетисом»: «Им повезло, они играли на ничью. Не понимаю, почему «Реал» проиграл – мы доминировали, создавали моменты, провели отличный матч»

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью высказался о поражении от «Бетиса» (0:1) в 4-м туре Ла Лиги .

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