Губернатор: в результате падения БПЛА в Смоленской области никто не пострадал

РИАМО - 11 ноя. Пострадавших в результате падения беспилотника в Смоленской области нет. На месте падения для обеспечения безопасности работают оперативные службы, сообщил губернатор области Василий Анохин.
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