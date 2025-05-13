Экс-генсек НАТО Расмуссен призвал создать клуб D7 для противостояния Трампу

Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил создать клуб «семи демократий» (D7) для противостояния экономическим и политическим угрозам, исходящим, в том числе, от Китая и от возможных действий президента США Дональда Трампа.
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