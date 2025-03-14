БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Silver Kont
    А что, денег у вонючего азербона не оказалось и он пообещал вернуть долг потом? Да этот азерпидор съебётся в свой вон...«Ты приехал на на...
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«Мы устроим русским ад из санкций, Киев нельзя бросать!»

«Мы устроим русским ад из санкций, Киев нельзя бросать!»

За спиной Трампа звучат призывы надавить на Москву перед переговорами двух лидеров Ирина Мишина На фото: сенатор-республиканец Линдси Грэм (от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Андрей Манойло Владимир Васильев Константин Блохин Пока российские бизнесмены потирали руки в надежде на смягчение американских санкций, а СМИ рассказывали о грядущем возвращении западных компаний, в Конгрессе США начали готовить закон об ужесточении ограничительных мер против России на случай, если Владимир Путин не пойдет на уступки и не сядет за стол переговоров.

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Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
Мразь и еблан - жопа не треснет Россию пугать санкциями?!!
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Амара Карпова
Жирная грязная свинья🐷🤮💩
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9 час.
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