«Мы устроим русским ад из санкций, Киев нельзя бросать!»

За спиной Трампа звучат призывы надавить на Москву перед переговорами двух лидеров Ирина Мишина На фото: сенатор-республиканец Линдси Грэм (от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Андрей Манойло Владимир Васильев Константин Блохин Пока российские бизнесмены потирали руки в надежде на смягчение американских санкций, а СМИ рассказывали о грядущем возвращении западных компаний, в Конгрессе США начали готовить закон об ужесточении ограничительных мер против России на случай, если Владимир Путин не пойдет на уступки и не сядет за стол переговоров.