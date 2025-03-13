В МИД раскрыли планы активизации войск НАТО у северных границ России

TASS/EPA Североатлантический альянс в ближайшее время планирует активизировать военно-тренировочную деятельность у северных границ России, сообщил 13 марта директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.
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