Welt: ВСУ теряют территорию из-за критической нехватки боеприпасов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены оставлять некоторые территории из-за критической нехватки боеприпасов, заявил немецкому телеканалу Welt после общения с украинскими военными журналист Штеффен Шварцкопф.
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