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В Оке нашли тело пропавшего почти месяц назад мужчины

В Оке нашли тело пропавшего почти месяц назад мужчины

В реке Ока Орловской области было обнаружено тело утонувшего мужчины. Он пропал ещё 28 апреля. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, тело было найдено 18 апреля в 13:20 в районе деревни Кикино Мценского района.

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Александр
Исправьте  дату. Пропал 28 апреля,а нашли 18 апреля.
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