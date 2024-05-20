В Оке нашли тело пропавшего почти месяц назад мужчины

В реке Ока Орловской области было обнаружено тело утонувшего мужчины. Он пропал ещё 28 апреля. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, тело было найдено 18 апреля в 13:20 в районе деревни Кикино Мценского района.