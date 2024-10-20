В Люберцах три человека пострадали в ДТП с маршруткой

В Люберцах водитель маршрутного микроавтобуса выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Ford, в результате чего пострадали три человека, они госпитализированы, сообщили в главке МВД России по Московской области.
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