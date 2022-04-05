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Минобороны России заявило о подготовке украинскими военными провокации в селе Мощун

Минобороны России заявило о подготовке украинскими военными провокации в селе Мощун

Украинские военнослужащие провели постановочную съёмку в населённом пункте Мощун с якобы погибшими от насильственных действий российской армии мирных жителей, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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