Минобороны России заявило о подготовке украинскими военными провокации в селе Мощун

Украинские военнослужащие провели постановочную съёмку в населённом пункте Мощун с якобы погибшими от насильственных действий российской армии мирных жителей, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Украинские военнослужащие провели постановочную съёмку в населённом пункте Мощун с якобы погибшими от насильственных действий российской армии мирных жителей, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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