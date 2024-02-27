Гросу – о съезде в Тирасполе: «Мы внимательно следим, опасности дестабилизации нет»

Опасности эскалации и дестабилизации ситуации нет. Такие заверения дает председатель кишиневского парламента Игорь Гросу в контексте так называемого съезда депутатов Приднестровья, который пройдет в среду в Тирасполе.
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