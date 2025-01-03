Годовые поставки Tesla с завода в Шанхае впервые снизились

Tesla Inc. зафиксировала первое падение годовых поставок со своего завода в Шанхае с момента начала массового производства в 2020 году, что является явным признаком усиления местной конкуренции и вялого мирового спроса, пишет Bloomberg,Автопроизводитель под руководством Илона Маска поставил 916 660 электромобилей из Шанхая, где находится его первый завод за пределами США, в 2024 году, что на 3% меньше, чем годом ранее, согласно предварительным данным, опубликованным Китайской ассоциацией легковых автомобилей в пятницу.