Губернатор Сальдо: Боевики ВСУ потеряли около 20 человек на Тендровской косе, попытавшись высадиться

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, написал у себя в Telegram-канале о том, что попытка украинских военных переправиться на пяти быстроходных катерах и произвести высадку на Тендровской косе, завершилось для них плачевно.
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