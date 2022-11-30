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Премьер Фиала: Чехия еще три года будет получать нефть из РФ по «Дружбе»

Премьер Фиала: Чехия еще три года будет получать нефть из РФ по «Дружбе»

Глава чешского правительства Петр Фиала поделился информацией о том, что республика на протяжении ближайших трёх лет и далее будет принимать поставки нефтяного топлива из Российской Федерации при помощи системы магистральных нефтепроводов «Дружба».

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