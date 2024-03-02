Путин и Лукашенко обсудили международную обстановку

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, в числе прочего они обсудили ситуацию на международной арене, сообщила пресс-служба Кремля.
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