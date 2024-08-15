ФСБ пресекла подготовку теракта на объекте МВД в Тюменской области

В четверг ФСБ России объявила о предотвращении террористического акта в Тюменской области. Операция, проведенная совместно со Следственным комитетом РФ, привела к аресту двух российских граждан в Тобольске, передает ТАСС.
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