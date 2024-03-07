В московской больнице медсестра издевалась над тяжелобольными детьми: теперь ей грозит до 5 лет

Женщина выкладывала видео со своими издевательствами в общий чат фото: Getty ImagesВ московской больнице имени Сперанского произошел вопиющий случай, о котором портал MSK1 узнал благодаря обращению читателя.
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