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Жителям Петербурга напомнили об опасности выхода на лёд Финского залива

Ставшим свидетелями экстренной ситуации следует вызвать на место спасателей. Дирекция Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений предупреждает об опасности выхода на ледовое покрытие Финского залива и Невской губы.

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