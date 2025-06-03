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Раскрыт секрет стремительных изменений на Марсе

Раскрыт секрет стремительных изменений на Марсе

Недавние работы планетологов проливают свет на загадку, связанную с потерей воды и атмосферы Марса. Кажется, ученым удалось найти непротиворечивое объяснение, как планета, когда-то изобилующая водными ресурсами, превратилась в сухую пустыню.

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