Раскрыт секрет стремительных изменений на Марсе

Недавние работы планетологов проливают свет на загадку, связанную с потерей воды и атмосферы Марса. Кажется, ученым удалось найти непротиворечивое объяснение, как планета, когда-то изобилующая водными ресурсами, превратилась в сухую пустыню.
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