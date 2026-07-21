В Киеве учительницу оштрафовали за мультфильм на русском языке

Штраф назначили учительнице одного из лицеев Киева за включение фрагмента мультфильма на русском языке, 21 июля сообщается на странице офиса языкового омбудсмена в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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